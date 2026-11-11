В Угорщині суд на місяць заарештував брата Орбана у "справі про в’єтнамців"

Суд у Будапешті постановив узяти під варту на один місяць Арона Орбана, молодшого брата колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також його співмешканку у справі про ймовірну допомогу громадянам В’єтнаму в незаконному переправленні до Західної Європи.

Про це повідомляє угорське видання Telex, пише "Європейська правда".

Ще одного підозрюваного у справі про візову схему помістили під судовий нагляд на чотири місяці. Він не має права залишати країну, а також повинен носити електронний браслет. Четвертий підозрюваний залишатиметься на волі на час розслідування.

Адвокатка Арона Орбана після судового засідання заявила виданню, що її підзахисний дав свідчення у справі. Водночас вона вважає, що доказів для обгрунтування підозри та взяття його під варту недостатньо.

Вона назвала безпідставними побоювання щодо можливого переховування Арона Орбана, впливу на свідків або знищення доказів. За її словами, він сам письмово звернувся до правоохоронців і запропонував співпрацювати зі слідством.

Арона Орбана та інших підозрюваних у середу вранці доправили до суду окремими поліцейськими мікроавтобусами. Їх завели до будівлі в кайданках.

Їх підозрюють у тому, що протягом кількох місяців 2024 року вони допомагали громадянам В’єтнаму потрапляти до Західної Європи через Угорщину. За версією слідства, підозрювані сприяли оформленню віз у дипломатичних представництвах Угорщини, отримуючи за кожного мігранта плату. Отримані кошти вони розподіляли між собою.

За попередніми даними правоохоронців, допомогу могли отримати понад 100 громадян В’єтнаму.

Прокуратура клопотала про арешт підозрюваних, посилаючись на значну тяжкість злочину. У разі доведення вини їм загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Прокуратура також вказувала на широкі закордонні зв’язки підозрюваних.

Колишній очільник угорського уряду Віктор Орбан відреагував на затримання брата словами: "Я – головна мішень, а мій брат – лише інструмент".

Угорська опозиційна партія "Фідес" включила Арона Орбана до "списку політичних в’язнів", опублікованого на сайті партії.

Читайте детально про цю справу у статті: 100 в’єтнамців проти Орбана. Як у Мадяра розслідують корупцію попередньої влади та що іде не так