В Венгрии вырос рейтинг партии премьер-министра Мадьяра

Поддержка венгерской партии "Тиса" премьер-министра Петера Мадьяра выросла на 6 процентных пунктов по сравнению с сентябрем и достигла 68% среди избирателей, определившихся с выбором, в то время как рейтинг оппозиционной партии Виктора Орбана "Фидес" снизился до 24%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра 21 Kutatóközpont, о которых сообщает 24.hu, пишет "Европейская правда".

По данным исследования, в сентябре поддержка "Тисы" среди избирателей, определившихся с выбором, составляла 62%, а "Фидес" – 26%. Сейчас "Тису" поддерживают 68%, а "Фидес" – 24%.

Наибольшее падение показала поддержка партии "Наша родина" (Mi Hazánk): ее рейтинг снизился с 10% в сентябре до 6% в ноябре.

Если учитывать все население, "Тису" поддерживают 56% опрошенных, "Фидес" – 21%, а "Нашу родину" – 7%. Еще 2% отдают предпочтение другим партиям, тогда как 14% не имеют партийных предпочтений.

По сравнению с сентябрем в этой категории поддержка "Тисы" выросла на 5 процентных пунктов, тогда как рейтинги "Фидес" и "Нашей родины" снизились на два пункта каждый.

Опрос проводился по телефону с 5 по 12 ноября среди 1000 респондентов. Выборка репрезентативна для всего населения Венгрии. Статистическая погрешность составляет до 3 процентных пунктов, а для отдельных подгрупп может быть больше.

Сбор данных завершился в прошлый четверг, ещё до последних событий по делу бывшего министра в правительстве Орбана Миклоша Шестака, в рамках которого следователи обнаружили миллионы наличными, причем часть из них была закопана в лесу.

11 ноября суд в Будапеште постановил заключить под стражу на один месяц Арона Орбана, младшего брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также его сожительницу по делу о предполагаемой помощи гражданам Вьетнама в незаконной переправке в Западную Европу.

Подробности читайте в статье "Европейской правды": 100 вьетнамцев против Орбана. Как в Венгрии расследуют коррупцию прежней власти и что идет не так.