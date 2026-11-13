В Угорщині під час обшуків у межах кримінального провадження щодо депутата парламенту, колишнього міністра національного розвитку Міклоша Шестака виявили готівку на суму понад 5 млрд форинтів, а також мільйони євро і доларів.

Про це повідомило Національне управління з повернення та захисту державного майна (NVVH), пише "Європейська правда".

12 і 13 листопада управління провело скоординовані слідчі дії в кількох місцях країни, зокрема в Будапешті, Пешті, Бекеші та Нограді, у межах кримінального провадження щодо Шестака, колишнього міністра національного розвитку в уряді Віктора Орбана.

Під час обшуків слідчі виявили значну кількість готівки: її закопали в лісі, сховали в сільськогосподарських і складських будівлях та житловому будинку, а також зберігали у великому сейфі, розташованому в потаємному місці.

фото: NVVH

Загальна сума готівки, знайденої за два дні обшуків, становить 5 071 632 000 форинтів (понад 13,5 млн євро), 2 658 350 євро та 1 257 100 доларів США.

Співробітники NVVH внесли ці кошти до Державного казначейства Угорщини.

Як повідомляла "ЄП" у нещодавній статті, Міклош Шестак – депутат і віцепрезидент партії KDNP, політичного сателіта "Фідес". Його звинувачують в отриманні хабарів на суму $30 млн, і парламент вже зняв з нього імунітет.

11 листопада суд у Будапешті постановив узяти під варту на один місяць Арона Орбана, молодшого брата колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також його співмешканку у справі про ймовірну допомогу громадянам В’єтнаму в незаконному переправленні до Західної Європи.