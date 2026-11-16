П’ять країн закликали ЄС ввести санкції проти російських криптомереж

Міністри закордонних справ п’яти країн Європейського Союзу закликали ввести санкції проти російських криптомереж.

Про це написав на Х глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

Спільний лист до Європейської комісії із закликом посилити санкції проти криптомереж РФ підписали міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Данії, Франції та Литви.

"Росії не можна дозволяти використовувати криптовалюти та тіньові фінансові мережі для ухилення від санкцій і фінансування своєї війни проти України. Ми закликаємо до сильніших дій, щоб закрити ці прогалини і спрямувати зусилля на криптомережі, які сприяють ухиленню від санкцій", – написав Тсакхна.

Раніше міністерка закордонних справ Еліна Валтонен також наголошувала на необхідності запровадження санкцій проти криптоактивів, які підтримують війну Росії проти України.

А 5 листопада Єврокомісія провела зустрічі з представниками держав-партнерів, зокрема України, США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії, Південної Кореї, Норвегії та інших, щодо посилення контролю за виконанням санкцій проти Росії та протидії їх обходу.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС 16 листопада має внести до санкційних списків проти Росії 145 фізичних та юридичних осіб.