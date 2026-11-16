Пять стран призвали ЕС ввести санкции против российских криптосетей

Министры иностранных дел пяти стран Европейского Союза призвали ввести санкции против российских криптовалютных сетей.

Об этом написал на Х глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает "Европейская правда".

Совместное письмо в Европейскую комиссию с призывом ужесточить санкции против криптосетей РФ подписали министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Дании, Франции и Литвы.

"России нельзя позволять использовать криптовалюты и теневые финансовые сети для уклонения от санкций и финансирования своей войны против Украины. Мы призываем к более решительным действиям, чтобы закрыть эти лазейки и направить усилия на криптосети, способствующие уклонению от санкций", – написал Тсакхна.

Ранее министр иностранных дел Элина Валтонен также подчеркивала необходимость введения санкций против криптоактивов, поддерживающих войну России против Украины.

А 5 ноября Еврокомиссия провела встречи с представителями государств-партнеров, в частности Украины, США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии, Южной Кореи, Норвегии и других стран, по вопросам усиления контроля за выполнением санкций против России и противодействия их обходу.

Как сообщала "Европейская правда", 16 ноября Совет ЕС должен внести в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц.