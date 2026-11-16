Біля узбережжя Болгарії зазнало лиха вантажне судно, є повідомлення про його затоплення

Вантажне судно BETUL 8 у понеділок зазнало лиха біля узбережжя Болгарії, болгарська влада розпочала рятувальну операцію.

Про це повідомило Болгарське національне телебачення (БНТ), пише "Європейська правда".

Сигнал лиха надійшов до Морського рятувального координаційного центру у Варні о 9:15. Екіпаж повідомив, що судно перебуває приблизно за 40 морських миль на південний схід від мису Каліакра, у виключній економічній зоні Болгарії.

У Міністерстві транспорту Болгарії повідомили, що до місця інциденту прямують чотири кораблі Чорноморської протимінної військово-морської групи: два болгарські, один румунський та один турецький.

До операції також долучилися Військово-повітряні сили Болгарії. Вони здійснюють спостереження та розвідку району за допомогою двох вертольотів Cougar і літака Су-25.

За непідтвердженою інформацією БНТ, судно вже затонуло. Спеціалізований сайт maritime.bg повідомив, що екіпажу вдалося перебратися на рятувальні плоти.

BETUL 8 ходить під прапором Сомалі, його екіпаж налічує 12 осіб.

Судно прямувало з румунської Тулчі до Єгипту та перевозило близько 3 тисяч тонн пшениці.

Нагадаємо, в неділю прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив нову російську атаку дронами на три комерційні судна поблизу дельти Дунаю.

Міністр закордонних справ Румунії Дан Нікулеску повідомив, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок проінформує колег про останні "неприпустимі" попередження щодо дронів та атаки безпілотників.