У побережья Болгарии терпит бедствие грузовое судно, есть сообщения о его затоплении

Грузовое судно BETUL 8 в понедельник потерпело бедствие у побережья Болгарии, болгарские власти начали спасательную операцию.

Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ), пишет "Европейская правда".

Сигнал бедствия поступил в Морской спасательный координационный центр в Варне в 9:15. Экипаж сообщил, что судно находится примерно в 40 морских милях к юго-востоку от мыса Калиакра, в исключительной экономической зоне Болгарии.

В Министерстве транспорта Болгарии сообщили, что к месту происшествия направляются четыре корабля Черноморской противоминной военно-морской группы: два болгарских, один румынский и один турецкий.

К операции также присоединились Военно-воздушные силы Болгарии. Они ведут наблюдение и разведку района с помощью двух вертолетов Cougar и самолета Су-25.

По неподтвержденной информации БНТ, судно уже затонуло. Специализированный сайт maritime.bg сообщил, что экипажу удалось перебраться на спасательные плоты.

BETUL 8 ходит под флагом Сомали, его экипаж насчитывает 12 человек.

Судно следовало из румынской Тулчи в Египет и перевозило около 3 тысяч тонн пшеницы.

Напомним, в воскресенье премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил новую российскую атаку дронами на три коммерческих судна вблизи дельты Дуная.

Министр иностранных дел Румынии Дан Никулеску сообщил, что на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник проинформирует коллег о последних "недопустимых" предупреждениях о дронах и атаках беспилотников.