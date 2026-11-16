Румунські військові нейтралізують два дрони, які дрейфують у Чорному морі

У понеділок, 16 листопада, Військово-морські сили Румунії проведуть дві операції з нейтралізації безпілотних літальних апаратів, які, за повідомленнями, дрейфують у Чорному морі.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Штефан-Раду Опря, передає "Європейська правда".

За словами міністра, команда військових водолазів, що спеціалізується на знешкодженні вибухонебезпечних предметів (EOD), вирушає на тральщику ВМС Румунії для нейтралізації дрона, виявленого в районі села Сфанту-Георге.

Інша операція передбачає піротехнічну оцінку елементів безпілотника, знайдених приблизно за 45 морських миль на схід від міста Мангалія. Роботи проводяться з борту морського катера берегової охорони.

Два дрони були виявлені французьким літаком ATLANTIQUE 2, розгорнутим у Румунії для проведення операцій стримування під егідою НАТО.

Паралельно з цим Військово-морська група з боротьби з морськими мінами MCM BLACK SEA прямує з болгарської Варни до Констанци, де залишатиметься до 18 листопада в рамках спільних зусиль Румунії, Болгарії та Туреччини щодо забезпечення безпеки судноплавства.

У місії бере участь румунський мінний тральщик M 271 "Капітан Константин Думітреску" разом із кораблями ВМС Болгарії та Туреччини.

Завдання угруповання включають пошук, виявлення та знешкодження загроз для судноплавства в Чорноморському регіоні.

Повідомлялося, що у понеділок вантажне судно BETUL 8 зазнало лиха біля узбережжя Болгарії, болгарська влада розпочала рятувальну операцію.

У неділю прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив нову російську атаку дронами на три комерційні судна поблизу дельти Дунаю.

Міністр закордонних справ Румунії Дан Нікулеску повідомив, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок проінформує колег про останні "неприпустимі" попередження щодо дронів та атаки безпілотників.