Румынские военные нейтрализуют два дрона, дрейфующих в Чёрном море

В понедельник, 16 ноября, Военно-морские силы Румынии проведут две операции по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, которые, по сообщениям, дрейфуют в Чёрном море.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Штефан-Раду Опря, передает "Европейская правда".

По словам министра, команда военных водолазов, специализирующаяся на обезвреживании взрывоопасных предметов (EOD), отправляется на тральщике ВМС Румынии для нейтрализации дрона, обнаруженного в районе села Сфанту-Георге.

Другая операция предусматривает пиротехническую оценку элементов беспилотника, найденных примерно в 45 морских милях к востоку от города Мангалия. Работы проводятся с борта морского катера береговой охраны.

Два дрона были обнаружены французским самолетом ATLANTIQUE 2, развернутым в Румынии для проведения операций сдерживания под эгидой НАТО.

Параллельно с этим Военно-морская группа по борьбе с морскими минами MCM BLACK SEA направляется из болгарской Варны в Констанцу, где будет находиться до 18 ноября в рамках совместных усилий Румынии, Болгарии и Турции по обеспечению безопасности судоходства.

В миссии участвует румынский минный тральщик M 271 "Капитан Константин Думитреску" вместе с кораблями ВМС Болгарии и Турции.

Задачи группировки включают поиск, обнаружение и обезвреживание угроз для судоходства в Черноморском регионе.

Сообщалось, что в понедельник грузовое судно BETUL 8 потерпело бедствие у побережья Болгарии, болгарские власти начали спасательную операцию.

В воскресенье премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил новую российскую атаку дронами на три коммерческих судна вблизи дельты Дуная.

Министр иностранных дел Румынии Дан Никулеску сообщил, что на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник проинформирует коллег о последних "недопустимых" предупреждениях относительно дронов и атак беспилотников.