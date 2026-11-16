У Німеччині викликав обурення шоколадний Миколай від "АдН"

Шоколадний виріб, представлений в інтернет-магазині правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), обурив деяких релігійних діячів у Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації DW.

Виріб під назвою "Шоколадний Миколай" вартістю 1,35 євро зображує святого Миколая в єпископському вбранні, виконаному в кольорах партії. Замість Євангелія, яке зазвичай зображують у традиційній іконографії, фігурка тримає книгу з написом "АдН" на обкладинці.

Єпископ Ессена Франц-Йозеф Овербек різко розкритикував цю продукцію.

"АдН" привласнює християнські символи для партійної агітації. Зображати святого Миколая в синьому плащі, з митрою, посохом і Євангелієм із логотипом "АдН" – неприпустимо", – сказав він виданню Bild.

Овербек визнав, що інші організації, наприклад футбольні клуби, також продають шоколадні різдвяні фігурки у клубних кольорах. Однак, за його словами, вони зазвичай утримуються від використання виразно християнської символіки.

Представник з питань культури Євангелічної церкви Німеччини (EKD) Йоганн Гінріх Клауссен заявив, що ця пропозиція свідчить про "нерозуміння традицій і неповагу" з боку партії до християнства.

Він назвав цей крок "ганебним і промовистим" та наголосив, що християнство "стоїть над партійними розбіжностями".

"АдН" мало знає про те, що є святим для християн. Інакше партія знала б, що єпископ Миколай із Мири, міста на території сучасного Демре в Туреччині, виступав за єднання Заходу і Сходу. Крім того, він є покровителем тих, кого рятують на морі", – сказав Клауссен.

Речник "АдН" заявив, що цей виріб "особливо добре" відповідає іміджу партії, яка позиціонує себе як "ліберально-консервативна політична сила, що чітко асоціює себе з християнськими цінностями".

Нещодавно авіакомпанія Ryanair заборонила депутату від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Марселю Квекемаєру летіти на Майорку, нібито через його нецензурну лексику.

Також повідомлялось, що "АдН" хоче висунути кандидатом у президенти Німеччини відомого колишнього футболіста.