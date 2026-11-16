В Германии вызвал возмущение шоколадный Николай от "АдГ"

Шоколадное изделие, представленное в интернет-магазине правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), возмутило некоторых религиозных деятелей в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации DW.

Изделие под названием "Шоколадный Николай" стоимостью 1,35 евро изображает святого Николая в епископском облачении, выполненном в цветах партии. Вместо Евангелия, которое обычно изображают в традиционной иконографии, фигурка держит книгу с надписью "АдГ" на обложке.

Епископ Эссена Франц-Йозеф Овербек резко раскритиковал эту продукцию.

"АдГ" присваивает христианские символы для партийной агитации. Изображать святого Николая в синем плаще, с митрой, посохом и Евангелием с логотипом "АдГ" – недопустимо", – сказал он изданию Bild.

Овербек признал, что другие организации, например футбольные клубы, также продают шоколадные рождественские фигурки в клубных цветах. Однако, по его словам, они обычно воздерживаются от использования явно христианской символики.

Представитель по вопросам культуры Евангелической церкви Германии (EKD) Йоханн Гинрих Клауссен заявил, что это предложение свидетельствует о "непонимании традиций и неуважении" со стороны партии к христианству.

Он назвал этот шаг "позорным и красноречивым" и подчеркнул, что христианство "стоит выше партийных разногласий".

"АдГ" мало знает о том, что является святым для христиан. Иначе партия знала бы, что епископ Николай из Миры, города на территории современного Демре в Турции, выступал за единство Запада и Востока. Кроме того, он является покровителем тех, кого спасают на море", – сказал Клауссен.

Пресс-секретарь "АдГ" заявил, что этот товар "особенно хорошо" соответствует имиджу партии, которая позиционирует себя как "либерально-консервативная политическая сила, четко ассоциирующая себя с христианскими ценностями".

Недавно авиакомпания Ryanair запретила депутату от ультраправой "Альтернативы для Германии" Марселю Квекемайеру лететь на Майорку, якобы из-за его нецензурной лексики.

Также сообщалось, что "АдГ" хочет выдвинуть кандидатом в президенты Германии известного бывшего футболиста.