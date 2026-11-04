Авіакомпанія Ryanair заборонила депутату від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Марселю Квекемаєру летіти на Майорку, нібито через його нецензурну лексику.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомляє Welt.

Під час очікування рейсу в аеропорту "Мюнстер/Оснабрюк" Квекемаєр, як повідомляється, втрутився у суперечку щодо багажу між іншим пасажиром та співробітником, висловивши різку критику.

Згодом авіакомпанія вирішила не допускати Квекемаєра на борт. Регіональне відділення партії "АдН" у Нижній Саксонії підтвердило цей інцидент, що стався в середині жовтня. Сам депутат поки що не висловився з цього приводу публічно.

"Співробітники виходу на посадку в аеропорту Мюнстера правомірно відмовили цьому пасажиру в посадці на рейс з Мюнстера до Пальми-де-Майорки через його деструктивну поведінку", – йдеться в заяві Ryanair.

Компанія дотримується "суворої політики нульової терпимості до неналежного поводження пасажирів". Вона й надалі "вживатиме заходів проти неналежного поводження, щоб забезпечити всім пасажирам та екіпажу можливість подорожувати в атмосфері поваги та без стресу, без зайвих перешкод", додала авіакомпанія.

Незрозуміло, що саме сказав 46-річний політик. Речник партії "АдН" у Нижній Саксонії заявив, що Квекемаєр особисто не ображав і не ставився зневажливо до жодного співробітника авіакомпанії. Його критика була спрямована виключно на практику обслуговування авіакомпанії, значну затримку рейсу та її обмежувальну політику, а не на конкретного співробітника за стійкою реєстрації. Речник додав, що, на жаль, за висловлення різкої критики щодо практики компанії можна бути позбавленим можливості подорожувати.

Квекемаєр був депутатом парламенту землі Нижня Саксонія з 2022 по 2025 рік, після чого перейшов до Бундестагу. Він також є головою районного осередку партії "АдН" в Оснабрюк-Ланді.

Раніше Reuters стало відомо, що головний економічний посланець правителя Росії Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв та керівництво німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" розпочали підготовку до зустрічі наступного року, щоб обговорити відновлення поставок російського газу до Німеччини.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше розповіла про небезпеку політичних сил, які "певною мірою не помічають" російської загрози для Європи, на тлі перемоги ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на виборах в Саксонії-Ангальт.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.