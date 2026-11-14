"АдН" хоче висунути кандидатом у президенти Німеччини відомого колишнього футболіста

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") планує висунути колишнього футболіста збірної Німеччини Томаса Бертольда кандидатом на посаду федерального президента.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Очікується, що офіційні консультації та рішення з цього питання відбудуться в суботу. Раніше в партії заявляли, що їхнім кандидатом стане "людина із серця суспільства".

Томасу Бертольду 62 роки. Він виступав за німецькі клуби "Айнтрахт", "Баварію" та "Штутгарт", провів 62 матчі за національну збірну й став чемпіоном світу 1990 року на чемпіонаті в Італії. Після завершення футбольної кар'єри працював менеджером "Фортуни" з Дюссельдорфа та футбольним експертом у ЗМІ.

Останніми роками Бертольд привертав увагу не лише спортивною кар'єрою, а й політичними поглядами. Під час пандемії COVID-19 він критикував обмежувальні заходи німецької влади, називаючи їх надмірними. Також виступав на заході руху Querdenken 711 у Штутгарті, учасники якого протестували проти коронавірусних обмежень. Тоді Бертольд заявив, що його довіра до політичного керівництва країни впала "нижче нуля".

Висунення власного кандидата від "АдН" має переважно символічне значення, оскільки партія навряд чи зможе забезпечити йому необхідну підтримку Федеральних зборів, які обирають президента.

Вибори федерального президента Німеччини відбудуться 30 січня 2027 року. Найбільші шанси на перемогу має політикиня Християнсько-соціального союзу Ільзе Айгнер, яку підтримують блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини, а також "Зелені", Вона може змінити на посаді Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Провідні політичні діячі, зокрема колишня канцлерка Ангела Меркель, протягом останніх місяців висловлювали підтримку тому, щоб цю посаду вперше обійняла жінка.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявляв, що хотів би, щоб президентом була обрана жінка.