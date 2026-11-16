Армія Литви охоронятиме кордон з Калінінградською областю щонайменше до кінця листопада

Міністр оборони Литви Робертас Каунас оголосив, що посилена охорона кордону з російською Калінінградською областю із залученням литовських військовослужбовців продовжена до кінця листопада.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Литовські військові допомагають Службі охорони державного кордону Литви (СОДКЛ) на кордоні з Калінінградською областю Росії з 8 жовтня, а в середині жовтня Каунас продовжив цю допомогу до середини листопада.

"З огляду на різні обставини… прийнято рішення продовжити місію до кінця листопада… Зрозумійте, що це додаткові сили поряд із прикордонною службою. Охорона кордону нікуди не зникла. Оцінюючи зміни, ближче до кінця листопада ми ухвалимо нові рішення", – заявив міністр журналістам у понеділок.

Литовська армія виділила близько 100 військовослужбовців, які разом із прикордонниками патрулюють території прикордонних застав. За необхідності можуть бути задіяні мобільні патрулі, мобільні спостережні пости та екіпажі Військової поліції.

Міністр внутрішніх справ Мартінас Кателінас раніше називав залучення армії превентивним кроком, з огляду на відкриту, нерозвідувальну інформацію про те, що в Росії після виборів до Держдуми планується мобілізація.

З іншого боку, офіційні особи наголошують, що рівень загрози на кордоні не підвищився.

Президент Литви Гітанас Науседа говорив, що рішення про залучення армії до охорони кордону з Калінінградською областю Росії ухвалено консенсусом, щоб убезпечитися від можливих провокацій.

Також варто зазначити, що Каунас раніше говорив, що ситуація на литовському кордоні з Калінінградською областю Росії наразі спокійніша, ніж на польській стороні.