Армия Литвы будет охранять границу с Калининградской областью как минимум до конца ноября

Министр обороны Литвы Робертас Каунас объявил, что усиленная охрана границы с российской Калининградской областью с привлечением литовских военнослужащих продлена до конца ноября.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Литовские военные помогают Службе охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) на границе с Калининградской областью России с 8 октября, а в середине октября Каунас продлил эту помощь до середины ноября.

"Учитывая различные обстоятельства… принято решение продлить миссию до конца ноября… Поймите, что это дополнительные силы наряду с пограничной службой. Охрана границы никуда не исчезла. Оценив изменения, ближе к концу ноября мы примем новые решения", – заявил министр журналистам в понедельник.

Литовская армия выделила около 100 военнослужащих, которые вместе с пограничниками патрулируют территории пограничных застав. При необходимости могут быть задействованы мобильные патрули, мобильные наблюдательные посты и экипажи Военной полиции.

Министр внутренних дел Мартинас Кателинас ранее называл привлечение армии превентивной мерой, учитывая открытую, несекретную информацию о том, что в России после выборов в Госдуму планируется мобилизация.

С другой стороны, официальные лица подчеркивают, что уровень угрозы на границе не повысился.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение о привлечении армии к охране границы с Калининградской областью России было принято консенсусом, чтобы защититься от возможных провокаций.

Также стоит отметить, что Каунас ранее заявлял, что ситуация на литовской границе с Калининградской областью России в настоящее время более спокойная, чем на польской стороне.