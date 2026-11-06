У Литві кажуть, що ситуація на кордоні з Калінінградською областю спокійніша, ніж у Польщі

Ситуація на литовському кордоні з Калінінградською областю Росії наразі спокійніша, ніж на польській стороні, де влада запобігла потенційній провокації.

Про це заявив у п’ятницю міністр оборони Литви Робертас Каунас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Каунас зазначив, що розгортання військовослужбовців для надання допомоги прикордонникам було превентивним заходом, спричиненим даними розвідки про потенційні загрози.

Литовські війська надають допомогу Державній прикордонній службі вздовж кордону з Калінінградською областю з 8 жовтня. У середині жовтня міністр продовжив термін їхнього перебування до середини листопада.

Каунас зазначив, що ймовірним є подальше продовження терміну розгортання, хоча рішення залежатиме від останніх оцінок розвідки.

"Наразі ситуація на кордоні з Калінінградською областю, безперечно, спокійніша, ніж, скажімо, у Польщі, і ми реагуємо відповідно", – сказав він.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше цього тижня заявив, що його країна запобігла потенційній провокації на кордоні з Калінінградською областю. У вівторок він повідомив, що незадовго після півночі його поінформували про підозрілу активність на північному кордоні Польщі.

Каунас зазначив, що на польській стороні кордону спостерігалося більше руху, ніж на литовській, що змусило Варшаву вжити більш рішучих заходів.

"У нас агресивний сусід, і [...] за ним потрібно пильно стежити, тому ми постійно реагуємо превентивно", – сказав міністр.

Тим часом президент Гітанас Науседа відмовився детально коментувати можливі провокації вздовж кордону Литви з Калінінградською областю, зазначивши, що публічне розголошення розвідувальної інформації піде на користь "ворожим розвідувальним службам".

У Головному управлінні поліції Польщі створено штаб спеціальної операції, що проводиться у Вармінсько-Мазурському воєводстві та на Підляшші силами поліції у співпраці з військом, прикордонною службою та спецслужбами.

Йдеться про превентивні заходи у зв’язку з повідомленнями про те, що найближчими днями на кордоні з Калінінградською областю можуть відбутися диверсійні акти.

Як повідомлялося, у силах територіальної оборони Польщі спеціальна бригада займатиметься захистом кордону з російською Калінінградською областю.