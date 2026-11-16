Корецкий обсудил с Кубилюсом финансирование оборонных нужд Украины

Украинский премьер-министр Сергей Корецкий встретился с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом и обсудил финансирование обороны Украины.

Об этом Корецкий написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Украина ожидает финансирование в рамках Ukraine Support Loan на 2027 год в первую неделю января, заявил премьер-министр. Также Корецкий и Кубилюс обсудили участие Украины в Европейской программе оборонной промышленности (EDIP).

"Украинская оборонная промышленность обладает значительными производственными мощностями, которые мы можем расширить с помощью стабильного финансирования. Наша задача – обеспечить, чтобы эти мощности использовались для защиты Украины и укрепления европейской безопасности", – написал премьер-министр.

Кроме того, на встрече речь шла об использовании средств займа в поддержку Украины для развития украинского оборонного производства, а также – о возможностях, которые предлагает SAFE для расширения совместных оборонных проектов и закупок с европейскими партнерами.

Ранее Сергей Корецкий провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой речь шла, в частности, о финансовой помощи Украине и вступлении в ЕС.

Напомним, Европейская комиссия в понедельник, 16 ноября, перечислила Украине 1,71 млрд евро в рамках оборонной части кредита Ukraine Support Loan общим объемом 90 млрд евро для закупки дронов, ракет и систем противовоздушной обороны.

Также Совет ЕС в понедельник, 16 ноября, принял решение, которое позволит Украине в ближайшее время получить почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.