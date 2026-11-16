Латвія передала одній з областей України понад 60 тонн енергообладнання

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що Харківська область отримала від Латвії понад 60 тонн енергетичного обладнання.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Шмигаль зазначив, що Харківщина отримала від Латвії понад 64,5 тонни енергетичного обладнання.

Серед переданого: важливі компоненти із виведених з експлуатації станцій, які допоможуть покращити надійність тепло– та електропостачання людей у регіоні.

За словами міністра, обладнання передала латвійська компанія Latvenergo AS.

Раніше до Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Ірландії у розмірі 25 млн євро.

Також писали, що Данія позачергово виділить грантові 20 млн євро на підтримку української енергетики.

Норвезький уряд наприкінці жовтня оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.