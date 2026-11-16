Латвия передала одной из областей Украины более 60 тонн энергооборудования

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Харьковская область получила от Латвии более 60 тонн энергетического оборудования.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Шмыгаль отметил, что Харьковская область получила от Латвии более 64,5 тонн энергетического оборудования.

Среди переданного оборудования – важные компоненты с выведенных из эксплуатации станций, которые помогут повысить надежность тепло- и электроснабжения населения в регионе.

По словам министра, оборудование передала латвийская компания Latvenergo AS.

Ранее в Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый взнос от Ирландии в размере 25 млн евро.

Также сообщалось, что Дания внепланово выделит грант в размере 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.

Норвежское правительство в конце октября объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.