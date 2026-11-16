С грузового судна, потерпевшего бедствие у побережья Болгарии, спасли весь экипаж

Болгарские власти сообщили, что всех членов экипажа, находившихся на борту грузового судна BETUL 8, потерпевшего бедствие у побережья страны, удалось спасти.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на официальные данные, передает "Европейская правда".

По данным Министерства транспорта Болгарии, все 12 членов экипажа, работавших на борту судна, были спасены и доставлены вертолетом на болгарскую авиабазу.

Отмечается, что они находились в "в целом удовлетворительном состоянии", но страдали от холода.

Министерство сообщило, что судно следовало из Румынии в Египет и перевозило почти 3 тысячи тонн пшеницы.

Напомним, ранее премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил новую российскую атаку дронами на три коммерческих судна вблизи дельты Дуная.

Министр иностранных дел Румынии Дан Никулеску сообщил, что на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник проинформирует коллег о последних "допустимых" предупреждениях относительно дронов и атак беспилотников.