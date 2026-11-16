Губернатор Каліфорнії відвідав Україну і оголосив про надання допомоги

Губернатор від штату Каліфорнія Гевін Ньюсом відвідав Україну і після поїздки оголосив про виділення допомоги від штату.

Про це йдеться в заяві Ньюсома, повідомляє "Європейська правда".

Губернатор-демократ із найбільшого штату США повідомив, що в неділю відвідав українське місто Львів, щоб висловити підтримку країні в умовах тривалої війни.

До складу поставок із Каліфорнії входить польовий госпіталь на 50 ліжок, укомплектований кисневими концентраторами, кріслами колісними та матеріалами для перев’язки ран. Штат також надає понад 1 300 додаткових лікарняних ліжок, понад 11 мільйонів бинтів, тисячі аптечок для перев’язки ран та 20 портативних генераторів.

Обладнання, яке передається, надходить із надлишків запасів Каліфорнії та доповнює попередні пожертви, зроблені на початку війни, додав губернатор.

"Народ України не обирав цю війну. Жоден народ, який бореться за свою свободу, не повинен задаватися питанням, чи залишився він сам. Каліфорнія стоїть на боці України", – зазначив Ньюсом.

Ньюсом розповів, що в ході візиту відвідав могили українських солдатів, оглянув реабілітаційний центр для поранених під час війни та побував на підприємствах, що займаються оборонними технологіями.

На початку війни Каліфорнія надала п’ять польових медичних пунктів, понад 4 300 бронежилетів і майже 1 600 шоломів, повідомили в адміністрації губернатора.

Також у неділю Україну відвідував принц Гаррі.

До цього він приїжджав в Україну 24 квітня 2026 року та взяв участь у Київському безпековому форумі. Серед іншого, у своєму виступі він закликав США, як одного з гарантів Будапештського меморандуму, проявити своє лідерство у підтримці України.

Він також відвідав Бучу, яка стала місцем-символом злочинів російських військових під час окупації Київської області.