Принц Гаррі: Україна вистоїть, але питання в тому, чи світ відповідатиме її рішучості

Принц Гаррі під час свого візиту до Києва наголосив на тому, що Україна заслуговує на повагу всього світу за свою стійкість та лідерство у боротьбі, яка виходить за межі її кордонів.

Про це він сказав у своєму виступі на Київському безпековому форумі, передає "Європейська правда".

У своїй промові перед учасниками форуму принц нагадав, що ця війна розпочалася з порушення Будапештського меморандуму і була не випадковістю, а цілеспрямованим результатом дій Росії.

"Це не випадковість, не якесь непорозуміння чи туман конфлікту. Це продукт постійної, цілеспрямованої політики, яка підтримується на найвищому рівні. Це почалося з порушенням Будапештського меморандуму, за якою Україна відмовилася від третього за розміром ядерного арсеналу в обмін за гарантію своєї територіальної цілісності та суверенітету. І ці гарантії були не лише порушені. Вони взагалі були викинуті у смітник", – сказав він.

Гаррі наголосив, що це підірвало довіру до міжнародних гарантій і до обіцянок, які даються одними країнами іншим.

Він також закликав США проявити своє лідерство як один з гарантів Будапештського меморандуму.

"Це момент для американського лідерства. Момент для Америки, щоб показати, що вона може виконувати свої зобов'язання за міжнародними договорами. Не з милосердя, а через свою власну незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності", – заявив він.

Свій виступ принц Гаррі завершив застереженням про те, що історія вимагатиме відповідей.

"Питання вже не в тому, чи витримає Україна. Ви вже відповіли на це. Питання в тому, чи решта світу зрівняється з вашою рішучістю. Бо одного дня ця війна закінчиться. І історія не питатиме, що ми сказали, вона питатиме, що ми зробили. Україна дає відповідь на це запитання. А зараз настав час нам всім надати свої відповіді на ці запитання", – сказав принц.

Нагадаємо, у четвер принц Гаррі втретє прибув до України.

Востаннє принц Гаррі відвідував Київ у вересні 2025 року.

У квітні 2025 року він відвідав центр Superhumans у Львові.