Губернатор Калифорнии посетил Украину и объявил о предоставлении помощи

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом посетил Украину и по итогам поездки объявил о выделении помощи от штата.

Об этом говорится в заявлении Ньюсома, сообщает "Европейская правда".

Губернатор-демократ из крупнейшего штата США сообщил, что в воскресенье посетил украинский город Львов, чтобы выразить поддержку стране в условиях затянувшейся войны.

В состав поставок из Калифорнии входит полевой госпиталь на 50 коек, укомплектованный кислородными концентраторами, инвалидными креслами и материалами для перевязки ран. Штат также предоставляет более 1 300 дополнительных больничных коек, более 11 миллионов бинтов, тысячи аптечек для перевязки ран и 20 портативных генераторов.

Передаваемое оборудование поступает из излишков запасов Калифорнии и дополняет предыдущие пожертвования, сделанные в начале войны, добавил губернатор.

"Народ Украины не выбирал эту войну. Ни один народ, борющийся за свою свободу, не должен задаваться вопросом, остался ли он один. Калифорния стоит на стороне Украины", – отметил Ньюсом.

Ньюсом рассказал, что в ходе визита посетил могилы украинских солдат, осмотрел реабилитационный центр для раненых во время войны и побывал на предприятиях, занимающихся оборонными технологиями.

В начале войны Калифорния предоставила пять полевых медицинских пунктов, более 4 300 бронежилетов и почти 1 600 шлемов, сообщили в администрации губернатора.

Также в воскресенье Украину посетил принц Гарри.

До этого он приезжал в Украину 24 апреля 2026 года и принял участие в Киевском форуме по безопасности. Среди прочего, в своем выступлении он призвал США, как одного из гарантов Будапештского меморандума, проявить своё лидерство в поддержке Украины.

Он также посетил Бучу, которая стала символом преступлений российских военных во время оккупации Киевской области.