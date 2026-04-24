Принц Гаррі під час візиту в Україну відвідав Бучу

Принц Гаррі, який з 24 квітня перебуває в Україні, відвідав Бучу, яка стала місцем-символом злочинів російських військових під час окупації Київщини.

Про це повідомили на сторінках Бучанської міської ради, а також сторінці мера, пише "Європейська правда".

Мер Бучі Анатолій Федорук пожартував, що "ймовірність зустріти принца Гаррі в Бучі мала, але ніколи не дорівнює нулю".

"Вдячний герцогу Сассекському за візит, за увагу до Бучі та нашої трагедії, за людяність і підтримку України. Світло завжди на боці правди, і сьогодні воно разом з нами", – зазначив він.

У який день принц Гаррі завітав до міста, не уточнюють.

Принц Гаррі прибув в Україну 24 квітня та взяв участь у Київському безпековому форумі. Серед іншого, у своєму виступі він закликав США, як одного з гарантів Будапештського меморандуму, проявити своє лідерство у підтримці України.

Президент США Дональд Трамп спершу ухилився від коментарів щодо цього заклику, а потім заявив, що не сприймає принца як того, хто говорить від імені Британії.