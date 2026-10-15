Зеленський відповів Ле Пен, яка не хоче фінансувати Україну в майбутньому

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву ультраправої кандидатки в президенти Франції Марін Ле Пен, яка раніше говорила, що в разі приходу до влади вона не підтримуватиме подальше фінансування України.

Відповідна заява українського президента пролунала в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

У контексті слів Ле Пен Зеленський вказав, що досвід української армії в технологічному плані дуже важливий для партнерів, зокрема для Великої Британії, США та Франції.

"І, на мою думку, французька промисловість може виграти лише завдяки цим технологіям, завдяки цій співпраці та спільному виробництву, і це не означає платити Україні за сьогодні. Ми вже не на першому чи другому році війни. Так, це допомога Україні стати сильнішою, і Україна, своєю чергою, забезпечить безпеку комусь завдяки своєму досвіду", – сказав він.

За його словами, у разі обрання президенткою Ле Пен необхідно буде переконатися, що "вона має найпотужнішу європейську систему, яка працює".

Ле Пен раніше уже заявляла, що Франція більше не може надавати Україні таку саму допомогу, як зараз, через погіршення свого фінансового стану. Також вона заявила, що французьке сільське господарство втратить від вступу України в ЄС.

Як відомо, перед президентськими виборами-2027 у Франції Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.