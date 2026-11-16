Ле Пен встретилась с послом Украины и высказалась о поддержке страны в случае своего избрания президентом

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Марин Ле Пен высказалась о поддержке Украины в случае избрания на пост главы страны.

Об этом она заявила во время встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко в понедельник, 16 ноября, сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Ле Пен в понедельник, 16 ноября, провела закрытую встречу с послом Украины в Париже. В ходе встречи она повторила, что в случае ее избрания президентом Франции "состояние государственных финансов Франции уже не позволит в ближайшие месяцы оказывать Украине финансовую помощь".

В то же время французская кандидатка заверила, что "будет выполнять обязательства, которые Франция взяла на себя до сих пор, в частности в отношении кредита в размере 90 млрд евро", который Европейский Союз предоставил Киеву.

Кроме того, как сообщается, Ле Пен также "попросила посла передать президенту (Владимиру) Зеленскому, что она полностью готова встретиться с ним в Париже или Брюсселе".

Еще ранее Ле Пен пообещала прекратить финансирование Украины в случае своего избрания. Она также подтвердила, что не планирует отменять военную помощь Украине

Зеленский ответил Ле Пен, что партнеры помогают Украине стать сильнее, а Украина, в свою очередь, "обеспечит безопасность кому-то благодаря своему опыту".

Ранее Ле Пен заявляла, что готова приехать в Украину для дебатов с Зеленским о финансовой помощи.