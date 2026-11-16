В Україні кажуть, що досі не отримали пояснень від США щодо обмежень Starshield

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що від американської сторони досі немає пояснень щодо обмежень швидкості для системи Starshield.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український дипломат написав у себе в Х.

Він зазначив, що обмеження в роботі Starshield тривають вже сьомий день.

"Сьогодні – сьомий день поспіль, коли в системі "Starshield" на тимчасово окупованих територіях України діють обмеження швидкості, при цьому ані від Пентагону, ані від SpaceX не надійшло жодної реакції чи роз’яснень", – написав Сєнік.

За його словами, до посольства, як і раніше, звертаються американські ЗМІ, повідомляючи, що у відповідь на їхні запити Пентагон заявив про відсутність будь-яких обмежень.

"Я хочу висловитися абсолютно однозначно: це суперечить тому, що відбувається на місці. Я можу підтвердити, що обмеження швидкості дійсно діють. Ці обмеження мають реальні оперативні наслідки для України і вимагають термінового пояснення та вирішення. Сім днів без відповідей – це на сім днів більше, ніж має бути", – наголосив дипломат.

12 листопада Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield.

Згодом він заявив, що компанія SpaceX у розмові з Міністерством оборони України заявила, що не запроваджувала обмежень у роботі Starshield і що проблема має технічний характер.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп стверджував, що не чув про обмеження роботи Starlink в Україні.