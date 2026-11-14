Президент: SpaceX пояснює обмеження Starshield технічними причинами

Компанія SpaceX у розмові з Міністерством оборони України заявила, що не запроваджувала обмежень у роботі Starshield і що проблема має технічний характер, однак станом на п'ятницю, українська сторона фіксує такі обмеження вже п'яту добу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент Володимир Зеленський журналістам у п'ятницю, його цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами глави держави, Міноборони України провело розмови з компанією SpaceX, і там відповіли, що нічого не обмежують.

"Уже п'яту добу є обмеження. Вони кажуть, що це якась технічна історія. Ми так не вважаємо. Питання не в тому: віримо чи не віримо. Ми так не вважаємо. Може, ще якісь будуть перевірки. Але щодня ми тестуємо по різних напрямках. Щодня є таке підтвердження. Значить це не поодинокі випадки, а масові", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.

12 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що стурбована збоями Starshield в Україні та пообіцяла обговорити це зі США.

105 членів двопартійної групи підтримки України в Палаті представників США вимагають від адміністрації Дональда Трампа та компанії SpaceX відновити Україні повний доступ до системи Starshield на тлі повідомлень про нові обмеження.