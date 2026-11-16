В Украине заявляют, что до сих пор не получили объяснений от США относительно ограничений Starshield

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что от американской стороны до сих пор нет объяснений относительно ограничений скорости для системы Starshield.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский дипломат написал в своем аккаунте в Х.

Он отметил, что ограничения в работе Starshield продолжаются уже седьмой день.

"Сегодня – седьмой день подряд, когда в системе "Starshield" на временно оккупированных территориях Украины действуют ограничения скорости, при этом ни от Пентагона, ни от SpaceX не поступило никакой реакции или разъяснений", – написал Сеник.

По его словам, в посольство, как и раньше, обращаются американские СМИ, сообщая, что в ответ на их запросы Пентагон заявил об отсутствии каких-либо ограничений.

"Я хочу высказаться абсолютно однозначно: это противоречит тому, что происходит на месте. Я могу подтвердить, что ограничения скорости действительно действуют. Эти ограничения имеют реальные оперативные последствия для Украины и требуют срочного объяснения и решения. Семь дней без ответов – это на семь дней больше, чем должно быть", – подчеркнул дипломат.

12 ноября Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.

Впоследствии он заявил, что компания SpaceX в беседе с Министерством обороны Украины заявила, что не вводила ограничений в работе Starshield и что проблема носит технический характер.

В свою очередь президент США Дональд Трамп утверждал, что не слышал об ограничениях работы Starlink в Украине.