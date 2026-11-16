Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт виступив на захист рішення п’яти країн ЄС розпочати переговори з Руандою щодо розміщення там центру депортації.

Заяву німецького міністра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Раніше канцлер Австрії Крістіан Штокер оголосив, що центр депортації в цій східноафриканській країні має розпочати роботу вже у 2027 році.

"Центри повернення є конструктивним підходом до вирішення проблеми людей, які не мають права на перебування в Європі та не мають там перспектив, чиї країни походження не співпрацюють у питаннях репатріації", – сказав Добріндт.

Центр призначений для розміщення осіб, яким було відмовлено у наданні притулку і які зобов’язані покинути країну, але з різних причин не можуть повернутися до своїх країн походження.

Добріндт зазначив, що створення таких центрів, відомих як "центри повернення", нещодавно стало можливим відповідно до законодавства ЄС.

"Нам потрібна ця можливість для реалізації ефективної міграційної політики", – сказав він.

Міністр додав, що ці плани будуть реалізовані відповідно до німецького законодавства, з дотриманням стандартів у сфері прав людини та у співпраці з міжнародними організаціями.

Добріндт висловив подяку Руанді за участь у переговорах із країнами ЄС. Мета полягає в тому, щоб доповнити міграційну політику політикою повернення у партнерстві з третіми країнами.

Нагадаємо, Рада ЄС 1 жовтня схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.

Також Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС.