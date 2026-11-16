Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выступил в защиту решения пяти стран ЕС начать переговоры с Руандой о размещении там центра депортации.

Заявление немецкого министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил, что центр депортации в этой восточноафриканской стране должен начать работу уже в 2027 году.

"Центры возвращения – это конструктивный подход к решению проблемы людей, не имеющих права на пребывание в Европе и не имеющих там перспектив, чьи страны происхождения не сотрудничают в вопросах репатриации", – сказал Добриндт.

Центр предназначен для размещения лиц, которым было отказано в предоставлении убежища и которые обязаны покинуть страну, но по разным причинам не могут вернуться в свои страны происхождения.

Добриндт отметил, что создание таких центров, известных как "центры возвращения", недавно стало возможным в соответствии с законодательством ЕС.

"Нам нужна эта возможность для реализации эффективной миграционной политики", – сказал он.

Министр добавил, что эти планы будут реализованы в соответствии с немецким законодательством, с соблюдением стандартов в сфере прав человека и в сотрудничестве с международными организациями.

Добриндт выразил благодарность Руанде за участие в переговорах со странами ЕС. Цель заключается в том, чтобы дополнить миграционную политику политикой возвращения в партнерстве с третьими странами.

Напомним, Совет ЕС 1 октября утвердил новые правила Евросоюза, обеспечивающие более эффективную репатриацию лиц, не имеющих законного права на пребывание в ЕС.

Также Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС.