Глава МВД Германии защищает план создания центра депортации в Руанде
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выступил в защиту решения пяти стран ЕС начать переговоры с Руандой о размещении там центра депортации.
Заявление немецкого министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".
Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил, что центр депортации в этой восточноафриканской стране должен начать работу уже в 2027 году.
"Центры возвращения – это конструктивный подход к решению проблемы людей, не имеющих права на пребывание в Европе и не имеющих там перспектив, чьи страны происхождения не сотрудничают в вопросах репатриации", – сказал Добриндт.
Центр предназначен для размещения лиц, которым было отказано в предоставлении убежища и которые обязаны покинуть страну, но по разным причинам не могут вернуться в свои страны происхождения.
Добриндт отметил, что создание таких центров, известных как "центры возвращения", недавно стало возможным в соответствии с законодательством ЕС.
"Нам нужна эта возможность для реализации эффективной миграционной политики", – сказал он.
Министр добавил, что эти планы будут реализованы в соответствии с немецким законодательством, с соблюдением стандартов в сфере прав человека и в сотрудничестве с международными организациями.
Добриндт выразил благодарность Руанде за участие в переговорах со странами ЕС. Цель заключается в том, чтобы дополнить миграционную политику политикой возвращения в партнерстве с третьими странами.
Напомним, Совет ЕС 1 октября утвердил новые правила Евросоюза, обеспечивающие более эффективную репатриацию лиц, не имеющих законного права на пребывание в ЕС.
Также Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС.