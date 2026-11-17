Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа залишається близьким до найнижчого рівня за час його президентства і становить 32%.

Про це свідчать дані чотириденного опитування Reuters/Ipsos, яке завершили у понеділок,16 листопада, пише "Європейська правда".

Опитування показало, що діяльність Трампа на посаді президента США не схвалюють 66% опитаних американців.

Схвалення у 32% залишається стабільним у чотирьох поспіль опитуваннях Reuters/Ipsos з середини жовтня, коли рейтинг президента впав до 31%, що є найнижчим показником за всю його кар'єру.

Популярність Трампа цього року впала, оскільки війна США з Іраном вдарила по особистих фінансах американців, різко підвищивши ціни на пальне, що призвело до економічної катастрофи, яка коштувала Республіканській партії контролю над Конгресом на проміжних виборах 3 листопада.

Згідно з результатами опитування, лише 31% американців підтримують війну в Ірані. 64% респондентів заявили, що не підтримують військові дії проти цієї близькосхідної країни.

В опитуванні Reuters/Ipsos, яке проводилося онлайн 13-16 листопада, взяли участь 1521 дорослий американець по всій країні, і похибка оцінки становила близько 3 відсоткових пунктів.

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня незадовго до проміжних виборів до Конгресу і становив 31% в останні тижні перед проміжними виборами до Конгресу.

Інше опитування показало, що майже 70% виборців США стурбовані корупцією та конфліктами інтересів в адміністрації американського президента Дональда Трампа.