Майже 70% виборців США стурбовані корупцією в адміністрації Трампа

Майже 70% виборців США стурбовані корупцією та конфліктами інтересів в адміністрації американського президента Дональда Трампа.

Про це йдеться в опитуванні від Financial Times, передає "Європейська правда".

За лічені дні до проміжних виборів корупція стала головним джерелом невдоволення американців: значна більшість виборців США заявила, що їх турбує корупція в Трампа.

Результати опитування свідчать, що близько 69% зареєстрованих виборців і майже 50% тих, хто голосував за президента у 2024 році, заявили, що "дуже" або "дещо" стурбовані "корупцією, зловживанням службовим становищем або конфліктами інтересів" в адміністрації Трампа.

Також, як зазначається, майже половина всіх зареєстрованих виборців зазначила, що корупція стала більшою проблемою під час другого терміну Трампа порівняно з попередніми адміністраціями.

Окрім цього, опитування свідчить, що близько 54% виборців вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення цін, з яким зараз зіштовхуються американці, несуть або адміністрація Трампа, або республіканці в Конгресі.

Ще більшу тривогу республіканцям викликає те, що понад 40% респондентів зазначили, що зростання цін збільшило ймовірність того, що вони проголосують за демократів на проміжних виборах.

Опитування було проведено онлайн компанією Focaldata, незалежною дослідницькою організацією з Лондона, 16–18 жовтня. Воно відображає думки 1648 зареєстрованих виборців і має похибку плюс-мінус 2,8 процентні пункти.

Кілька днів тому писали, що 54% американців вважають, що президент США вчинив правопорушення, які є підставою для імпічменту.

Нагадаємо, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня незадовго до проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. Наразі цей показник становить 31%.

Проміжні вибори у США відбудуться 3 листопада. Раніше американський президент заявив, що виплатить кожному дорослому американцю "дивіденди Трампа" у розмірі $5 тисяч, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

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