Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа остается близким к самому низкому уровню за время его президентства и составляет 32%.

Об этом свидетельствуют данные четырехдневного опроса Reuters/Ipsos, который завершился в понедельник, 16 ноября, пишет "Европейская правда".

Опрос показал, что деятельность Трампа на посту президента США не одобряют 66% опрошенных американцев.

Уровень одобрения в 32% остается стабильным в четырех подряд опросах Reuters/Ipsos с середины октября, когда рейтинг президента упал до 31%, что является самым низким показателем за всю его карьеру.

Популярность Трампа в этом году упала, поскольку война США с Ираном ударила по личным финансам американцев, резко повысив цены на топливо, что привело к экономической катастрофе, которая стоила Республиканской партии контроля над Конгрессом на промежуточных выборах 3 ноября.

Согласно результатам опроса, лишь 31% американцев поддерживают войну в Иране. 64% респондентов заявили, что не поддерживают военные действия против этой ближневосточной страны.

В опросе Reuters/Ipsos, который проводился онлайн 13–16 ноября, приняли участие 1521 взрослый американец по всей стране, а погрешность оценки составила около 3 процентных пунктов.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня незадолго до промежуточных выборов в Конгресс и составлял 31% в последние недели перед промежуточными выборами в Конгресс.

Другой опрос показал, что почти 70 % избирателей США обеспокоены коррупцией и конфликтами интересов в администрации американского президента Дональда Трампа.