У Фінляндії у вівторок о 12:00 проведуть тестування нової системи оповіщення про небезпеку FI-Alert – тестове повідомлення надійде на всі мобільні телефони, які підтримують 4G та 5G і знаходяться в зоні дії мережі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє газета Helsingin Sanomat.

У Фінляндії запроваджують нову систему оповіщення під назвою FI-Alert для попередження населення. Це автоматичне повідомлення, за допомогою якого людей інформують про аварію, екологічну небезпеку або іншу серйозну загрозу. Повідомлення не надходить через месенджери, а є самостійним сповіщенням.

Систему вперше протестують у вівторок, 17 листопада, о 12:00. У службі порятунку повідомляють, що в цей час на телефон надійде попередження. На відміну від реальної ситуації, перше тестове повідомлення не супроводжуватиметься характерним для небезпеки довгим сигналом тривоги, а телефон використовуватиме звук сповіщення або вібрацію відповідно до власних налаштувань.

Систему одночасно тестують у мобільному додатку 112 Suomi, на радіо та на телебаченні.

Система сповіщень про небезпеку буде повністю протестована тижнем пізніше, 24 листопада о 12:00. У цей час буде надіслано тестове повідомлення, після чого телефон видасть довгий сигнал тривоги тривалістю 10 секунд та вібрацію.

З листопада у Фінляндії запрацювала система FI-Alert, яка дасть змогу надсилати сповіщення про небезпеку на телефони всіх мобільних операторів у певній зоні.

Як повідомлялося, уряд Естонії має намір розробити нову систему оповіщення про повітряні загрози, яка дозволить громадянам самостійно відстежувати переміщення дронів.

Також писали, що Департамент пожежної охорони та рятування Литви (ДПОР) оголосив конкурс на закупівлю робіт зі створення, впровадження та обслуговування нової багатоканальної системи оповіщення та інформування населення.