Естонія розробить систему відстеження повітряних загроз за прикладом України

Уряд Естонії має намір розробити нову систему оповіщення про повітряні загрози, яка дозволить громадянам самостійно відстежувати переміщення дронів.

Про це розповів міністр оборони Естонії Мартін Херем у телепрограмі ERR, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, нова система оповіщення населення має бути розроблена протягом шести місяців.

"Ми маємо змогу надати кожному мешканцю більш детальну картину ситуації. Не лише сирену та якесь повідомлення, а можливість наочно побачити, чи загроза наближається до Крабі чи Виру, Кохіли чи Рапли. На основі цієї інформації люди зможуть приймати власні рішення. Це також допоможе значно зменшити рівень тривоги", – сказав Херем.

За зразок під час розробки береться досвід України, де є велика кількість додатків, що збирають відповідну інформацію.

"Коли дрон входить у повітряний простір регіону, там оголошується повітряна тривога. Сьогодні попередження вже видаються на рівні районів, і триває робота над тим, щоб зробити можливою видачу попереджень навіть для менших територіальних одиниць залежно від руху повітряних цілей", – пояснив Дмитро Жмайло, керівник Українського центру безпеки та співпраці.

Естонія наразі розглядає кілька варіантів. За словами радника міністра оборони Маті Тікерпуу, фінансування є, але остаточна вартість залежатиме від обраного партнера для співпраці. Очікується, що рішення не буде надто дорогим, оскільки це відносно простий програмний додаток.

Очікується, що естонська система екстреного оповіщення через стільниковий зв’язок, яка наразі активно тестується, також почне функціонувати на початку наступного року. Ця технологія дозволяє охопити велику кількість людей за лічені секунди.

Нагадаємо, в Естонії, Латвії та Литві в ніч проти 11 листопада на тлі атаки України на російський порт Усть-Луга місцеві жителі отримали попередження про загрозу вторгнення дронів у повітряний простір.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна не давала дозволу на використання свого повітряного простору для прольоту дронів.

В МЗС України назвали безпідставними твердження Росії про те, що Україна використовує повітряний простір країн Балтії для ударів дронами на російській території.