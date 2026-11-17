Во вторник в 12:00 в Финляндии проведут тестирование новой системы оповещения об опасности FI-Alert – тестовое сообщение поступит на все мобильные телефоны, поддерживающие 4G и 5G и находящиеся в зоне действия сети.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

В Финляндии внедряют новую систему оповещения под названием FI-Alert для предупреждения населения. Это автоматическое сообщение, с помощью которого людей информируют об аварии, экологической опасности или другой серьезной угрозе. Сообщение не приходит через мессенджеры, а является самостоятельным уведомлением.

Систему впервые протестируют во вторник, 17 ноября, в 12:00. В службе спасения сообщают, что в это время на телефон поступит предупреждение. В отличие от реальной ситуации, первое тестовое сообщение не будет сопровождаться характерным для опасности длинным сигналом тревоги, а телефон будет использовать звук уведомления или вибрацию в соответствии с собственными настройками.

Систему одновременно тестируют в мобильном приложении 112 Suomi, на радио и на телевидении.

Система оповещения об опасности будет полностью протестирована неделей позже, 24 ноября в 12:00. В это время будет отправлено тестовое сообщение, после чего телефон издаст длинный сигнал тревоги продолжительностью 10 секунд и вибрацию.

С ноября в Финляндии заработала система FI-Alert, которая позволит отправлять оповещения об опасности на телефоны всех мобильных операторов в определенной зоне.

Как сообщалось, правительство Эстонии намерено разработать новую систему оповещения о воздушных угрозах, которая позволит гражданам самостоятельно отслеживать перемещение дронов.

Также сообщалось, что Департамент пожарной охраны и спасения Литвы (ДПОР) объявил конкурс на закупку работ по созданию, внедрению и обслуживанию новой многоканальной системы оповещения и информирования населения.