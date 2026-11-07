Литва готує нову систему оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій та загроз безпеці

Департамент пожежної охорони та рятування Литви (ДПОР) оголосив конкурс на закупівлю робіт зі створення, впровадження та обслуговування нової багатоканальної системи оповіщення та інформування населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Після реалізації про’кту вартістю 5,5 млн євро, що фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу, буде створено єдину платформу управління, яка дозволить скоординовано активувати різні засоби оповіщення населення, що діють у Литві.

Планується, що нова система почне працювати в Литві у 2028 році.

"У зв’язку зі зміною ситуації у сфері безпеки в нашому регіоні ми прагнемо істотно підвищити стійкість держави та забезпечити максимально можливу безпеку населення. Стрімкий технологічний прогрес у сфері зв’язку та телекомунікацій також спонукає використовувати для оповіщення населення сучасні та надійні технології. У будь-якій надзвичайній ситуації інформація має своєчасно доходити до мешканців – це один із найважливіших елементів цивільної оборони", – сказав міністр внутрішніх справ Мартінас Кателінас.

Нова багатоканальна платформа оповіщення дозволить координовано керувати всіма основними засобами оповіщення з однієї системи. Після впровадження платформи попереджувальні повідомлення можна буде активувати значно швидше, а одним рухом – увімкнути один або кілька каналів інформування

. Централізоване управління дозволить скоротити час оповіщення, забезпечити послідовність інформації та ефективніше відстежувати й контролювати процес оповіщення.

Особлива увага під час впровадження нової платформи приділятиметься кібербезпеці, надійності системи та безперебійності її роботи.

Передбачено впровадження рішень для захисту від кіберзагроз та несанкціонованого доступу, забезпечення контролю та відстежуваності дій, що виконуються в системі.

Також планується забезпечити надійну роботу системи оповіщення навіть у разі можливих збоїв.

Пропозиції щодо участі в публічних закупівлях можна подавати до 3 грудня цього року.

Повідомляли, що з листопада у Фінляндії запрацювала система FI-Alert, яка дасть змогу надсилати сповіщення про небезпеку на телефони всіх мобільних операторів у певній зоні.

Нещодавно польський прем’єр Дональд Туск анонсував масштабну програму цивільної оборони та захисту населення на $26 млрд.

Також Польща готує закон про так званий "передвоєнний стан", який має визначити правила дій у ситуації, коли країна формально ще не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно вищий, ніж у мирний час.