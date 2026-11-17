В ночь с 16 на 17 ноября Министерство обороны Румынии зафиксировало 11 воздушных целей у румынско-украинской границы; для мониторинга в воздух были подняты истребители F-16.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

В ночь на вторник система радиолокационного наблюдения румынского Минобороны зафиксировала четыре воздушные цели примерно в 4 километрах к востоку от города Вилково в Одесской области, а впоследствии – семь целей примерно в 10 километрах к северо-востоку от города Измаил, вблизи границы с Румынией.

Два самолета F-16 ВВС Румынии, находившиеся на боевом дежурстве в составе Воздушной полиции, взлетели с 86-й авиабазы в Фетешти.



Национальный военный штаб проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям с целью принятия мер по оповещению населения на севере уезда Тулча. В 23:36 было разослано сообщение RO-Alert.



Несанкционированных вторжений в воздушное пространство Румынии зафиксировано не было. Воздушную тревогу отменили в 00:07.

Напомним, в субботу, 14 ноября, беспилотник попал в судно под флагом Палау в территориальных водах Румынии, примерно в 12 километрах к северу от города Сфинту-Георге. Судно направлялось в Сулину, конечным пунктом назначения была Украина.

Еще один танкер Evia Petrol V под греческим флагом был сбит беспилотником вечером 14 ноября примерно в 4 морских милях к юго-востоку от Сулины, после чего на борту вспыхнул пожар. Позже ещё одно судно, находившееся примерно в 5 морских милях к юго-востоку от Сулинского пролива, также было поражено беспилотником, что привело к пожару на борту.

Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил новую российскую атаку дронами на три коммерческих судна вблизи дельты Дуная.

А 16 ноября Военно-морские силы Румынии провели две операции по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, дрейфовавших в Чёрном море.