У Нідерландах лідери партій, що входять до урядової коаліції, на тлі політичної кризи вирішили продовжити роботу меншості уряду.

Про це в понеділок повідомив офіс прем'єр-міністра Роба Єттена, інформує "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після чотирьох днів кризових переговорів в офісі Єттена заявили, що перемовини "відновили довіру" між трьома партіями.

Лідери партій не робили окремих заяв, однак мають пояснити ситуацію після зустрічі з рештою членів уряду у вівторок.

Минулого тижня коаліція опинилася в кризі під час гострої дискусії щодо податків на багатство. Суперечка розгорнулася між центристською партією Єттена D66 і партією "Християнсько-демократичний заклик" (CDA), з одного боку, та їхнім правим партнером по коаліції – Народною партією за свободу і демократію (VVD), з іншого. Остання виступила проти домовленості, яку дві інші партії уклали з лівою опозицією.

У п'ятницю, після першого дня кризових переговорів, Єттен висловив сподівання, що коаліція зможе зберегтися. За його словами, на партії чекали ще кілька днів грунтовних дискусій щодо поліпшення співпраці.

Однак лідерка VVD під час окремої пресконференції одразу охолодила оптимізм, назвавши уряд меншості "невдалим експериментом".

Відтоді лідери партій не робили публічних заяв, намагаючись знайти компроміс під час тривалих переговорів, які продовжувалися протягом вихідних і в понеділок.