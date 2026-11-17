В Нидерландах лидеры партий, входящих в правительственную коалицию, на фоне политического кризиса решили продолжить работу правительства меньшинства.

Об этом в понедельник сообщил офис премьер-министра Роба Йеттена, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После четырёх дней кризисных переговоров в офисе Йеттена заявили, что переговоры "восстановили доверие" между тремя партиями.

Лидеры партий не делали отдельных заявлений, однако должны объяснить ситуацию после встречи с остальными членами правительства во вторник.

На прошлой неделе коалиция оказалась в кризисе во время острой дискуссии по поводу налогов на богатство. Спор развернулся между центристской партией Йеттена D66 и партией "Христианско-демократический призыв" (CDA), с одной стороны, и их правым партнером по коалиции – Народной партией за свободу и демократию (VVD), с другой. Последняя выступила против соглашения, которое две другие партии заключили с левой оппозицией.

В пятницу, после первого дня кризисных переговоров, Йеттен выразил надежду, что коалиция сможет сохраниться. По его словам, партии предстояло ещё несколько дней основательных дискуссий по улучшению сотрудничества.

Однако лидер VVD во время отдельной пресс-конференции сразу охладила оптимизм, назвав правительство меньшинства "неудачным экспериментом".

С тех пор лидеры партий не делали публичных заявлений, пытаясь найти компромисс в ходе длительных переговоров, которые продолжались в течение выходных и в понедельник.