58% німців хочуть проведення нових федеральних виборів до закінчення повноважень чинного уряду.

Про це свідчать результати опитування інституту Insa для видання Bild, передає "Європейська правда".

Трохи більше чверті респондентів (26%) хочуть, щоб коаліція ХДС/ХСС та СДПН продовжувала керувати Німеччиною до початку 2029 року, тобто до завершення терміну своїх повноважень.

Серед виборців керівного блоку ХДС/ХСС 60% виступають за продовження роботи уряду до 2029 року, тоді як серед прихильників Соціал-демократичної партії цей показник становить 50%.

Бажання нових виборів особливо сильне серед прихильників Союзу за соціальну справедливість і розумну економіку (BSW, раніше – Альянс Сари Вагенкнехт) – 95% та ультраправої "Альтернативи для Німеччини" – 85%. Серед виборців Лівої партії 75% виступають за дострокове голосування, як і 64% прихильників Вільної демократичної партії. Серед виборців Партії зелених – 47 відсотків виступили "за" вибори до 2029 року.

Інше опитування, проведене компанією YouGov, засвідчило, що "АдН" залишається найпопулярнішою партією в Німеччині з показником 29%. За нею слідують ХДС/ХСС з 19% підтримки. СДПН та "Зелені" здобули по 15%, а Ліва партія – 10%. Вільна демократична партія отримала 5% підтримки, а решта партій – 7%.

Для онлайн-опитування, опублікованого 17 листопада, у період з 13 по 16 листопада онлайн було опитано 1790 осіб. Похибка становить трохи менше одного-двох відсоткових пунктів.

Дані іншого опитування показали, що переважна більшість жителів Німеччини стурбована діяльністю федерального уряду, зростанням цін та якістю шкільної освіти й освітньої системи.

Також повідомляли, що переважна більшість німців вважають, що канцлерство Фрідріха Мерца провалилося, а 58% підтримали б його відставку.

Згідно з іншим опитуванням, майже половина німців очікує, що до кінця року канцлер Мерц залишить свою посаду.