58% немцев хотят, чтобы новые федеральные выборы состоялись до истечения срока полномочий действующего правительства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Insa для издания Bild, передает "Европейская правда".

Чуть больше четверти респондентов (26%) хотят, чтобы коалиция ХДС/ХСС и СДПГ продолжала управлять Германией до начала 2029 года, то есть до истечения срока своих полномочий.

Среди избирателей правящего блока ХДС/ХСС 60% выступают за продолжение работы правительства до 2029 года, тогда как среди сторонников Социал-демократической партии этот показатель составляет 50%.

Желание провести новые выборы особенно сильно среди сторонников Союза за социальную справедливость и разумную экономику (BSW, ранее – Альянс Сары Вагенкнехт) – 95% и ультраправой "Альтернативы для Германии" – 85%. Среди избирателей Левой партии 75% выступают за досрочное голосование, как и 64% сторонников Свободной демократической партии. Среди избирателей Партии зеленых – 47 процентов высказались "за" выборы до 2029 года.

Другой опрос, проведенный компанией YouGov, показал, что "АдГ" остается самой популярной партией в Германии с показателем 29%. За ней следуют ХДС/ХСС с 19% поддержки. СДПГ и "Зеленые" набрали по 15%, а Левая партия – 10%. Свободная демократическая партия получила 5% поддержки, а остальные партии – 7%.

Для онлайн-опроса, опубликованного 17 ноября, в период с 13 по 16 ноября в интернете было опрошено 1790 человек. Погрешность составляет чуть менее одного-двух процентных пунктов.

Данные другого опроса показали, что подавляющее большинство жителей Германии обеспокоены деятельностью федерального правительства, ростом цен и качеством школьного образования и образовательной системы.

Также сообщалось, что подавляющее большинство немцев считают, что канцлерство Фридриха Мерца провалилось, а 58% поддержали бы его отставку.

Согласно другому опросу, почти половина немцев ожидает, что до конца года канцлер Мерц покинет свой пост.