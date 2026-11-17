Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что украинский опыт борьбы с коррупцией впечатляет, хотя на практике Киев немного отстает в выполнении промежуточных критериев для вступления в Евросоюз в этой сфере.

Об этом Матернова рассказала в интервью "Европейской правде".

Посол считает, что в сфере борьбы с коррупцией Украина выигрывает даже по сравнению с другими странами-лидерами на пути к вступлению в ЕС.

"Да, они продвинулись дальше по бенчмаркам в принятии законодательства. Но у Украины есть то, чего достичь труднее всего. Речь идет об опыте, track record. У вас есть подтвержденный опыт работы антикоррупционных институтов. Украинский опыт всей системы – в расследовании, в привлечении к ответственности, в судебном рассмотрении коррупционных дел – впечатляет. В других странах есть законы, но нет доказательств, что это работает. А у вас все это действительно есть", – оценила Матернова.

По её словам, каждый коррупционный скандал свидетельствует о том, что институты достаточно сильны, чтобы противостоять любому политическому давлению и выполнять свои полномочия.

"Конечно, в информационном пространстве они (коррупционные скандалы. – Ред.) являются вашей проблемой. Те, кто мало знает об Украине, более склонны верить различным нарративам, в частности российским. В частности, это российский нарратив о том, насколько глубоко коррумпирована Украина", – сказала Матернова.

Она убеждена, что такой российский нарратив не соответствует действительности.

"Да, в Украине есть коррупция. Но есть НАБУ и САП, которые её разоблачают. Иногда уровень коррупции шокирует. В том числе – в институтах, в сфере верховенства права. Но украинцы – это общество, которое борется с коррупцией. Идея о том, что Украина самая коррумпированная в мире – это просто смешно!" – убеждена посол.

В то же время Матернова высказала предположение, что Верховная Рада затягивает с принятием антикоррупционной стратегии, поскольку антикоррупционные институты "реально работают" и "люди боятся того", чтобы оказаться за решеткой.

Текст интервью с Матерновой будет опубликован на сайте "Европейской правды" через несколько часов. Англоязычная версия интервью доступна по ссылке.

Читайте также о том, что должна сделать Украина для выполнения требований ЕС в области противодействия коррупции и каков прогресс.