Депутат: ВР зняла з порядку денного антикорупційну стратегію, від якої залежать кошти від ЄС

Верховна Рада прибрала розгляд Антикорупційної стратегії на 2026–2030 роки з порядку денного.

Про це у соцмережах повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише "Європейська правда".

За словами Железняка, документ прибрали з порядку денного наступного пленарного тижня через "брак голосів".

Ця стратегія має визначити пріоритети державної антикорупційної політики на найближчі п’ять років.

Нагадаємо, у липні Антикорупційний комітет подав Верховній Раді компромісну антикорупційну стратегію на 2026–2030 роки, яка є умовою для 400 млн євро в межах Ukraine Facility.

Варто зауважити, що нещодавно віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив, що Україна хоче за кілька місяців виконати проміжні критерії у сфері, зокрема, верховенства права і антикорупції, для того, щоб почати закривати переговорні глави у процесі вступу в ЄС.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Рік без реформ, але й без покарання. Що показав тіньовий звіт про вступ України в ЄС.