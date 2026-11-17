У вівторок вранці біля головного залізничного вокзалу в столиці Чехії зіткнулися два потяги, внаслідок інциденту десятки людей отримали поранення.

Про це повідомляє Aktuálně.cz, пише "Європейська правда".

Аварія сталася близько 07:00 на мосту через вулицю Сейфертова в Празі: два пасажирські поїзди, які рухалися з меншою швидкістю, зіткнулися одне з одним. За словами речника пожежної служби Мірослава Ржезача, аварія не була руйнівною.

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Близько 9:30 поліція повідомила, що рятувальні роботи завершилися, а на місці зіткнення продовжують працювати слідчі, які у співпраці з залізничними інспекторами з’ясовують усі причини та обставини аварії.

Внаслідок інциденту постраждали десятки людей, більшість із них отримали легкі травми. Декілька осіб зазнали важких поранень, рятувальники доправили їх до столичних лікарень.

"Ми фіксуємо кількох важкопоранених, у яких існувала загроза зупинки основних життєвих функцій", – зазначив речник рятувальників Карел Кірс.

Пожежники повідомили, що пріоритетом під час операції є сортування людей за ступенем тяжкості травм. На місці аварії працювали десять рятувальних бригад та чотири медичні. Також на місці події у рятувальників був евакуаційний спеціальний транспорт.

Обмеження на лінії, де відбулася аварія, триватимуть кілька годин та вплинуть на десятки рейсів. За словами речника Управління залізниць з надзвичайних ситуацій Мартіна Кавки, наразі вдалося відновити роботу чотирьох платформ головного вокзалу Праги.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда в іспанській провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб. Жертвами аварії стали 69 людей.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

Писали, що іспанські слідчі, що займаються розслідуванням обставин залізничної аварії в Урді у провінції Толедо, 4 листопада звернулися по допомогу до Європейського агентства залізниць.