Іспанія просить ЄС допомогти у розслідуванні катастрофи в Толедо

Іспанські слідчі, що займаються розслідуванням обставин залізничної аварії в Урді у провінції Толедо, у середу, 4 листопада, звернулися по допомогу до Європейського агентства залізниць.

Про це пише El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісар з питань транспорту Апостолос Цицикостас повідомив, що агентство надасть необхідну допомогу, але розслідування залишиться під контролем та керівництвом іспанських слідчих.

Цицикостас також висловив занепокоєння щодо наслідків, які можуть мати для довіри пасажирів дві великі залізничні аварії, що сталися в Іспанії за останній рік.

Протягом останніх років Європейська комісія робить ставку на розвиток залізничного транспорту як засобу пересування, щоб просунутися в досягненні своїх цілей щодо електрифікації економіки та, таким чином, скоротити викиди вуглецю в атмосферу. Тому аварії на високошвидкісних лініях, які на середніх відстанях можуть бути альтернативою авіаперельотам, шкодять цій стратегії.

Тож, за словами єврокомісара, необхідно посилити повноваження Європейського агентства залізниць, щоб воно могло реально брати участь у розв'язанні питань безпеки.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

За останніми даними, жертвами аварії стали 74 особи.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.