Во вторник утром возле главного железнодорожного вокзала в столице Чехии столкнулись два поезда, в результате инцидента десятки человек получили ранения.

Об этом сообщает Aktuálně.cz, пишет "Европейская правда".

Авария произошла около 07:00 на мосту через улицу Сейфертова в Праге: два пассажирских поезда, двигавшиеся с небольшой скоростью, столкнулись друг с другом. По словам представителя пожарной службы Мирослава Ржезача, авария не привела к серьезным разрушениям.

Фото: Novinky

Около 9:30 полиция сообщила, что спасательные работы завершились, а на месте столкновения продолжают работать следователи, которые в сотрудничестве с железнодорожными инспекторами выясняют все причины и обстоятельства аварии.

В результате инцидента пострадали десятки людей, большинство из них получили легкие травмы. Несколько человек получили тяжелые ранения, спасатели доставили их в столичные больницы.

"Мы фиксируем нескольких тяжелораненых, у которых существовала угроза остановки основных жизненных функций", – отметил представитель спасателей Карел Кирс.

Пожарные сообщили, что приоритетом во время операции является сортировка людей по степени тяжести травм. На месте аварии работали десять спасательных бригад и четыре медицинские. Также на месте происшествия у спасателей был специальный эвакуационный транспорт.

Ограничения на линии, где произошла авария, продлятся несколько часов и затронут десятки рейсов. По словам представителя Управления железных дорог по чрезвычайным ситуациям Мартина Кавки, на данный момент удалось возобновить работу четырёх платформ главного вокзала Праги.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в испанской провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек. Жертвами аварии стали 69 человек.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

Сообщалось, что испанские следователи, занимающиеся расследованием обстоятельств железнодорожной аварии в Урде в провинции Толедо, 4 ноября обратились за помощью к Европейскому агентству железных дорог.