Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що дипмісія Євросоюзу планує продовжити роботу цієї зими у столиці, однак зважатиме "на реалії", якщо настане "комунальний Армагеддон".

Про це Матернова розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами дипломатки, представництво ЄС залишається працювати у столиці України попри постійні повітряні атаки та погрози Росії, хоча подальший розвиток подій непередбачуваний.

"Я, звісно, не можу передбачити ситуацію у Києві. Якщо тут буде комунальний Армагедон абощо – то будемо дивитися на реалії", – сказала Матернова.

Проте вона констатувала, що європейські дипломати провели у Києві минулу вкрай складну зиму.

"Але, зрештою, минула зима була досить важкою, і ми були тут. Тож, безумовно, ми плануємо бути в Києві і зараз. Ми готуємося до цієї зими, як і кожна українська родина. І ми будемо тут", – відзначила посол.

Текст інтерв’ю з Матерновою буде опубліковано на сайті "Європейської правди" за кілька годин. Англомовна версія інтерв’ю доступна за посиланням.

Нещодавно Матернова розповідала, що зараз делегація ЄС у Києві укріплює свої зовнішні стіни мішками з піском, у приміщенні є розкладні ліжка та додаткові душові кабіни.

Також Матернова розповідала, що багато хто з її українських та іноземних друзів і колег із делегації ЄС живуть у холодних квартирах, а дехто ночує в неопалюваних укриттях.