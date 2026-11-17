Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что дипмиссия Евросоюза планирует продолжить работу этой зимой в столице, однако будет учитывать "реалии", если наступит "коммунальный Армагеддон".

Об этом Матернова рассказала в интервью "Европейской правде".

По словам дипломата, представительство ЕС продолжает работать в столице Украины, несмотря на постоянные воздушные атаки и угрозы со стороны России, хотя дальнейшее развитие событий непредсказуемо.

"Я, конечно, не могу предсказать ситуацию в Киеве. Если здесь наступит коммунальный Армагеддон или что-то в этом роде – то будем исходить из реалий", – сказала Матернова.

Тем не менее она отметила, что европейские дипломаты провели в Киеве прошлую крайне сложную зиму.

"Но, в конце концов, прошлая зима была довольно тяжелой, и мы были здесь. Поэтому, безусловно, мы планируем остаться в Киеве и сейчас. Мы готовимся к этой зиме, как и каждая украинская семья. И мы будем здесь", – отметила посол.

Текст интервью с Матерновой будет опубликован на сайте "Европейской правды" через несколько часов. Англоязычная версия интервью доступна по ссылке.

Недавно Матернова рассказывала, что сейчас делегация ЕС в Киеве укрепляет свои наружные стены мешками с песком, в помещении есть раскладные кровати и дополнительные душевые кабины.

Также Матернова рассказывала, что многие из её украинских и иностранных друзей и коллег из делегации ЕС живут в холодных квартирах, а некоторые ночуют в неотапливаемых убежищах.